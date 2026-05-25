Attualità

“Invito alla vela”: giovani del Cilento in mare tra sport, formazione e passione

Torna “Invito alla Vela” di Velea Asd: giornate gratuite di sport e mare per i giovani del Cilento fino a 17 anni. Prossima tappa il 7 giugno ad Acciaroli.

Manuel Chiariello

Ritornano gli appuntamenti di “Invito alla Vela”, l’iniziativa promossa da Velea Asd che ha preso il via con grande partecipazione di ragazzi provenienti da diversi territori del Cilento. L’obiettivo unico è quello di avvicinare i ragazzi al mondo della vela, trasmettendo la passione per il mare, lo sport e la navigazione.

Gli appuntamenti

La prima giornata si è svolta ieri con partenza dal porto turistico di Casal Velino, registrando un ottimo successo e grande entusiasmo da parte dei partecipanti.

L’evento, completamente gratuito, è rivolto ai giovani del Cilento fino ai 17 anni e rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza a stretto contatto con il mare e con il mondo della vela.

A guidare il progetto il presidente dell’associazione, Federico Licusati, da anni impegnato nella promozione delle attività veliche e nella diffusione della cultura marinaresca tra le nuove generazioni:

“Anche quest’anno abbiamo organizzato delle giornate di Invito alla Vela per dare ai ragazzi la possibilità di conoscere questo sport e vivere il mare in maniera sana e formativa”.

L’iniziativa proseguirà il prossimo 7 giugno con una nuova giornata in programma ad Acciaroli, nel Comune di Pollica. Anche in questa occasione i ragazzi potranno salire a bordo e vivere gratuitamente un’esperienza educativa e sportiva all’insegna della sicurezza, della condivisione e del rispetto per il mare.

“Invito alla Vela” si conferma così un progetto importante per il territorio, capace di unire sport, aggregazione giovanile e valorizzazione dello splendido mare che ci circonda.

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