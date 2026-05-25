Corsalonga Sangiovannese 2026: a San Giovanni a Piro torna la storica corsa del Cilento

San Giovanni a Piro si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti sportivi più attesi della provincia di Salerno. Sabato 30 maggio 2026 torna la “Corsalonga Sangiovannese – Trofeo Nicola Paradiso”, storica gara podistica giunta alla sua 43ª edizione, simbolo di tradizione, sacrificio e appartenenza.

La manifestazione, tra le classiche del panorama podistico campano e la più longeva del Cilento, rappresenta da oltre quarant’anni un evento capace di unire sportivi, famiglie, appassionati ed intere generazioni sotto il segno della corsa.

Nove durissimi chilometri che attraverseranno le meraviglie storiche e paesaggistiche di San Giovanni a Piro, tra salite impegnative, tratti veloci e panorami mozzafiato che rendono il percorso unico e riconoscibile.

La partenza (alle ore 17) e l’arrivo saranno come sempre in via Teodoro Gaza, nel quartiere Annunziata, luogo simbolo della manifestazione e punto di ritrovo della grande festa sportiva.

Un patrimonio collettivo dal 1982

La Corsalonga non è soltanto una gara: è un patrimonio collettivo che continua a tramandare valori autentici come impegno, condivisione e spirito di comunità. Dal 1982 centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero hanno scritto pagine importanti di questa competizione, contribuendo a renderla una delle corse più affascinanti del Cilento.

Anche quest’anno si prevede una partecipazione numerosa, con runners pronti a sfidare il cronometro e soprattutto sé stessi lungo un tracciato tecnico e spettacolare. L’organizzazione dell’evento è affidata all’ASD Cilento Run e all’associazione Mediapyros, con il patrocinio e sotto l’egida della FIDAL Campania, che ha inserito ufficialmente la competizione nel calendario federale. Crono e classifiche saranno affidate a Camelot Sport.

E poi non mancherà la Baby Corsalonga, dedicata ai più piccoli, per vivere, in un chilometro, tutta l’atmosfera della manifestazione senza l’assillo della competizione. A scandire ritmo ed emozioni della giornata sarà ancora una volta Anna Nargiso, in arte “Zagara Arancio”, voce ufficiale dell’evento, pronta ad accompagnare pubblico e atleti lungo ogni fase della gara.

Tra i partecipanti annunciati anche l’ultramaratoneta campano Vincenzo Santillo, presenza che accresce ulteriormente il prestigio della competizione.

I campioni in carica e i record da battere

Lo scorso anno a trionfare fu il marocchino Yahya Khadiri con il tempo di 29’48”, mentre tra le donne Francesca Palomba conquistò il terzo successo personale fermando il cronometro a 39’16”.

Restano nel mirino i record della manifestazione: 29’11” del marocchino Youness Zitouni tra gli uomini e 34’00” della burundese Elvanie Nimbona (2024).

Tra gli italiani il primato è di El Jebli con 30’31”, fatto segnare la scorsa edizione, mentre il record sangiovannese appartiene ancora a Giuseppe “Pipiniello” Sorrentino con 33 minuti netti. In campo femminile il miglior tempo locale resta quello fatto registrare nel 2025 da Alicia Tripari in 43’53”.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 30 maggio San Giovanni a Piro tornerà a vestirsi di entusiasmo, colori e applausi per celebrare una corsa che continua a essere molto più di un evento sportivo. Una tradizione che corre veloce verso il futuro senza dimenticare le proprie radici.