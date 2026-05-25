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Sala Consilina, arrivano 2,5 milioni di euro per la sicurezza del territorio: ecco i 3 interventi strategici

Il Comune di Sala Consilina ottiene un finanziamento di 2,5 milioni di euro contro il rischio idrogeologico. Soddisfatto il sindaco Domenico Cartolano.

Erminio Cioffi
Sala Consilina, panorama

Importante risultato per il Comune di Sala Consilina, che ottiene un finanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro destinato alla realizzazione di tre interventi strategici per la messa in sicurezza del territorio.

Le risorse rientrano nei fondi messi a disposizione dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale e saranno utilizzate per opere di sistemazione idrogeologica e tutela ambientale in aree considerate particolarmente sensibili.

Il dettaglio delle opere e dei territori interessati

Nel dettaglio, i progetti riguardano:

  • la protezione dall’erosione in località Sant’Angelo;
  • la sistemazione del vallone Marroncelli in località Macchia Italiana;
  • la riqualificazione ambientale con regimentazione delle acque nel rione San Raffaele.

Gli interventi sono stati programmati dall’Ente nell’ambito della pianificazione triennale 2026-2028, con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico e migliorare la sicurezza dei cittadini.

La soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Cartolano, che ha definito il finanziamento un risultato significativo per la comunità, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli uffici tecnici nella fase di progettazione e candidatura.

Anche il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Bartolo Lettieri, ha evidenziato il valore strategico degli interventi, inseriti in una più ampia azione di prevenzione e sviluppo sostenibile del territorio.

Un investimento che punta non solo alla sicurezza, ma anche alla tutela ambientale e alla valorizzazione delle aree più fragili del comune.

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