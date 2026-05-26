Scampia incontra Buccino: quando il riscatto urbano e la resilienza rurale si uniscono nel progetto Margini

Il prossimo 1 giugno 2026 alle ore 17:00, il Giardino Pedagogico “Mimì e Peppino” di Buccino (SA) apre la stagione estiva di eventi e attività culturali, ospitando la presentazione del libro “Scampia Trip – 15 anni dopo”, a cura di Ciro Corona, fondatore di (R)esistenza Anticamorra e voce dell’attivismo sociale e culturale nelle periferie urbane italiane.

L’iniziativa, promossa da Mòvesi APS con il patrocinio del Comune di Buccino, sarà molto più di una presentazione editoriale: un momento pubblico di confronto tra esperienze resilienti del Sud Italia che, da contesti urbani e rurali differenti, stanno provando a costruire nuove forme di comunità, economia, educazione e relazione con i territori.

Il dialogo strategico tra periferie urbane e aree interne

Il cuore della serata sarà infatti il dialogo tra due margini solo apparentemente lontani: quello urbano e quello rurale.

Da una parte le periferie urbane, luoghi di forte dinamismo sociale, creatività giovanile, capacità di attivazione comunitaria e sperimentazione culturale; dall’altra le aree interne e rurali, custodi di spazi, biodiversità, relazioni lente e possibilità concrete di costruire sistemi umani più integrati con la natura. Due dimensioni che, isolate, rischiano entrambe di impoverirsi.

Il rurale, senza l’energia creativa dell’urbano, senza reti culturali, capacità di coinvolgimento giovanile, mercati di prossimità e nuove economie collaborative, rischia l’isolamento e l’abbandono. L’urbano, senza il rapporto con la terra, senza spazi di rigenerazione ecologica e sociale, senza una tensione verso sistemi sostenibili, rischia invece di implodere dentro modelli insostenibili. È proprio nell’incontro tra questi due mondi che possono nascere nuove possibilità.

Il lancio ufficiale del progetto europeo Margini

Per questo motivo, la serata sarà anche occasione per presentare pubblicamente il progetto “MARGINI”, una nuova azione di partecipazione giovanile che partirà il prossimo settembre nell’ambito del programma Erasmus+, coordinata da (R)esistenza Anticamorra insieme ai partner Mòvesi APS, Acarbio e Generazione Lucana.

Il progetto coinvolgerà giovani provenienti da territori rurali e periferici in un percorso di ricerca, dialogo e attivazione sui margini come spazi di trasformazione sociale, culturale ed ecologica. Gli interventi, le riflessioni e le testimonianze che emergeranno durante la serata — affidati a un format aperto di interventi programmati e dialogo pubblico — rappresenteranno una delle basi narrative e culturali da cui il progetto prenderà avvio.

Un podcast collettivo e le voci della rete campana

Durante l’incontro sarà inoltre registrato un podcast collettivo che raccoglierà le voci delle realtà partecipanti, trasformando il confronto in una memoria sonora condivisa e in uno strumento di disseminazione delle esperienze emerse.

A moderare l’incontro sarà Mario Panzarella di Mòvesi APS. Sono previsti i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Buccino, rappresentata da Anna Franca Ferrara.

Tra le realtà e le persone coinvolte nel dialogo: Antonio Pellegrino della Cooperativa Sociale Terra di Resilienza, Domenico Porcelli della Comunità Emmanuel, Rosita Gigantino di Marea, Carmen Rosalia di Casa Pachamama, Michele Gentile, Massimiliano De Paola della Comunità Energetica Fer-Menti, Francesco Castellucci di RarrƎca Fest, Vincenzo Sannino dell’Associazione Costiera Amalfitana Riserva Biosfera e Miriam Matteo di Generazione Lucana.

L’evento è aperto alla cittadinanza, alle associazioni, ai giovani, agli educatori e a tutte le persone interessate a costruire connessioni tra territori, comunità e pratiche di cambiamento.