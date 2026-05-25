Campionati Provinciali

L’Agropoli intravede il ritorno in Eccellenza: la storia e i criteri Lnd premiano i delfini

Nonostante la sconfitta nei play-off, l'Us Agropoli 1921 ha ottime chance di ripescaggio in Eccellenza grazie ai nuovi criteri Lnd e alla sua storia sportiva

Ernesto Rocco

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 potrebbe avere già un piede in Eccellenza, nonostante la sconfitta nello sfortunato play-off contro il Città di Pontecagnano. Lo dicono i criteri per il ripescaggio varati nei mesi scorsi dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Per accedere in Eccellenza verrà data priorità alle squadre partecipanti ai play-off (non viene specificato quale turno); a seguire vengono quelle che hanno perso i play-out del massimo campionato regionale. Tutte le altre società richiedenti l’ammissione a categorie superiori rientreranno in una seconda graduatoria che avrà scorrimento dopo l’esaurimento della prima.

Il fattore storico e i punteggi favoriscono i delfini

I delfini, insieme alle altre perdenti dei play-off, hanno la priorità, con un ulteriore vantaggio: la storia. Si terrà infatti conto dell’affiliazione continuativa alla L.N.D. a partire dalla stagione 1991/1992; inoltre verranno assegnati 7 punti per ogni partecipazione alla Serie D e 5 per ogni partecipazione all’Eccellenza. Nessun’altra squadra vanta campionati di categoria superiore come quelli disputati dai cilentani, se non il Santa Maria che però, in qualità di perdente dei play-out, è in seconda fascia per il ripescaggio.

All’Agropoli andrebbero ulteriori bonus per i campionati disputati e per le posizioni in classifica e, anche in caso di malus legati alle penalizzazioni, risulterebbe prima in graduatoria. Insomma, le speranze per la formazione bianco-azzurra crescono.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.