L’Agropoli intravede il ritorno in Eccellenza: la storia e i criteri Lnd premiano i delfini

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 potrebbe avere già un piede in Eccellenza, nonostante la sconfitta nello sfortunato play-off contro il Città di Pontecagnano. Lo dicono i criteri per il ripescaggio varati nei mesi scorsi dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Per accedere in Eccellenza verrà data priorità alle squadre partecipanti ai play-off (non viene specificato quale turno); a seguire vengono quelle che hanno perso i play-out del massimo campionato regionale. Tutte le altre società richiedenti l’ammissione a categorie superiori rientreranno in una seconda graduatoria che avrà scorrimento dopo l’esaurimento della prima.

Il fattore storico e i punteggi favoriscono i delfini

I delfini, insieme alle altre perdenti dei play-off, hanno la priorità, con un ulteriore vantaggio: la storia. Si terrà infatti conto dell’affiliazione continuativa alla L.N.D. a partire dalla stagione 1991/1992; inoltre verranno assegnati 7 punti per ogni partecipazione alla Serie D e 5 per ogni partecipazione all’Eccellenza. Nessun’altra squadra vanta campionati di categoria superiore come quelli disputati dai cilentani, se non il Santa Maria che però, in qualità di perdente dei play-out, è in seconda fascia per il ripescaggio.

All’Agropoli andrebbero ulteriori bonus per i campionati disputati e per le posizioni in classifica e, anche in caso di malus legati alle penalizzazioni, risulterebbe prima in graduatoria. Insomma, le speranze per la formazione bianco-azzurra crescono.