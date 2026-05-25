Elezioni comunali 2026 a Laurito: Vincenzo Speranza torna a ricoprire la carica di sindaco

Vincenzo Speranza torna a ricoprire la carica di sindaco nel comune di Laurito. Dopo una temporanea interruzione del suo percorso amministrativo locale, dovuta alla precedente candidatura in occasione delle elezioni regionali, il primo cittadino ha scelto di ricandidarsi alla guida della comunità. La sua proposta politica, presentata sotto il simbolo della lista Arcobaleno, ha ottenuto il consenso necessario per determinare la vittoria elettorale.

Il progetto politico punta ad un profondo rinnovamento

La compagine amministrativa che sostiene il sindaco eletto si presenta fortemente modificata rispetto al passato. Il progetto politico guidato da Vincenzo Speranza ha puntato su un profondo rinnovamento della propria squadra, caratterizzata in questa tornata elettorale da una significativa presenza femminile, con ben quattro donne inserite all’interno della formazione della lista Arcobaleno.

La competizione elettorale nel borgo cilentano ha visto la partecipazione di due sole formazioni ma di fatto non ha avuto storia. Raffaele Vassallo è risultato il consigliere comunale primo eletto.