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Poste Italiane e Polizia di Stato: a Sala Consilina fa tappa il progetto “Guida Sicura”

Il progetto "Guida Sicura" per i dipendenti di Poste Italiane fa tappa a Sala Consilina mercoledì 27 maggio con la Polizia Stradale. Tutti i dettagli.

Redazione Infocilento
Poste Italiane

Fa tappa nella sede di via Provinciale del Corticato, Snc, a Sala Consilina, Guida Sicura, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Sviluppare la cultura della prevenzione degli incidenti stradali, dare priorità alla sicurezza delle persone, rispettare le regole per una guida sicura e responsabile sono le finalità dell’iniziativa rivolta a tutti i dipendenti che durante l’orario di serviço utilizzano un veicolo per lo svolgimento della propria attività, in particolare portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti della provincia di Avellino.

L’incontro formativo con la Polizia Stradale

Fra le varie forme di collaborazione formativa tra Poste Italiane e Polizia di Stato rientra anche l’incontro di mercoledì 27 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

I funzionari della Polizia Stradale illustreranno le situazioni di rischio e le modalità per affrontarle, le distrazioni più comuni e pericolose, i dispositivi di protezione individuale e i limiti di velocità.

Nei prossimi mesi Guida Sicura coinvolgerà i dipendenti di Poste Italiane delle altre regioni italiane

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