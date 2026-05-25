Elezioni comunali. Ecco l’affluenza nei comuni salernitani al voto

Chiuse le urne per le elezioni amministrative 2026. Affluenza in Italia al 60%. Confermato il calo rispetto alle consultazioni precedenti che si attesta a 5 punti percentuali. La Campania si pone a circa il 67%, un numero superiore rispetto alla media nazionale, con la provincia di Salerno che si ferma invece al 65%.
I dati sull’affluenza nei comuni al voto
Questi i dati dei comuni al voto:
Salerno 63,44%
Campagna 71,59%
Casal Velino 67,85%
Celle di Bulgheria 47,60%
Laurino 55,57%
Laurito 39,33%
Lustra 71,43%
Pertosa 62,11%
Polla 59,35
Postiglione 72,26%
San Giovanni a Piro 40,12%
Sassano 75,71%
Sicignano degli Alburni 82,68%
Valva 51,17%