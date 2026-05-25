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San Giovanni a Piro, la lezione della “maestra Licia”: a 97 anni al seggio per le elezioni

Licia Napolitano, classe 1929, è l'elettrice più anziana di San Giovanni a Piro. Al seggio a Scario: "È importante votare ed è per questo che sono qui".

Maria Emilia Cobucci

È Licia Napolitano, classe 1929, l’elettrice più anziana del Comune di San Giovanni a Piro che nella giornata di oggi si è recata alle urne per esprimere il suo voto alle elezioni amministrative in corso.

Passo fermo e deciso e soprattutto mente lucida, la “maestra Licia”, così come tutti la chiamano a Scario, ha voluto compiere il suo dovere di cittadina recandosi al seggio numero quattro della frazione costiera di Scario.

Un diritto al voto che la 97enne ha sempre esercitato nel corso della sua vita.

Una vita tra scuola e dovere civico

Maestra nelle scuole elementari per 44 anni, Licia Napolitano ha cresciuto diverse generazioni di ragazzi, ora adulti, che la ricordano sempre con tanto affetto.

Al termine delle operazioni di voto, la 97enne ha voluto lanciare un messaggio chiaro e profondo:

“È importante votare ed è per questo che oggi sono qui al seggio”.

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