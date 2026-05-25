L’Ebolitana fa visita all’ICATT di Eboli: tra i valori dello sport e una partita all’insegna del fair play

Una giornata intensa e ricca di significato quella vissuta presso l’I.C.ATT di Eboli, Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze e/o Alcol dipendenze.

Ad accogliere il vicepresidente Nicola Carleo, mister Egidio Pirozzi e una delegazione di calciatori sono stati la Direttrice Concetta Felaco, il Comandante Cristian Gasparro e la Responsabile dell’Area Educativa Monica Faiella.

L’incontro si è svolto nel teatro della struttura, dove si è discusso dei valori sani dello sport, dell’inclusione sociale e dell’importance del reinserimento nella società.

Il messaggio di speranza e la sfida sul campo

L’Ebolitana, da sempre vicina al sociale, ha voluto portare un messaggio di speranza e condivisione agli ospiti della struttura, che ogni giorno affrontano un importante percorso personale e umano.

La giornata si è poi conclusa con una partita di calcetto all’insegna del fair play e del divertimento, vinta di misura dagli ospiti della struttura contro i calciatori ebolitani.

Perché il calcio non è solo sport, ma anche solidarietà, rispetto e opportunità di rinascita.