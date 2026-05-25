Il porto di Agropoli conquista il turismo crocieristico di lusso: in arrivo navi internazionali

Il porto turistico di Agropoli si conferma sempre più attrattivo anche per il turismo crocieristico di fascia alta. La prima nave da crociera a sostare a rada nel 2026 è la prestigiosa World Traveller, imbarcazione di super lusso che ha portato nelle acque del Cilento ospiti provenienti da tutto il mondo. L’approdo della World Traveller rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita del turismo crocieristico locale.

Già lo scorso anno, infatti, il porto di Agropoli aveva ospitato diverse navi da crociera a rada, segnale di una destinazione sempre più apprezzata per le sue bellezze paesaggistiche, il mare, la cultura e l’enogastronomia.

Il calendario degli arrivi e la programmazione futura

Il calendario degli arrivi prosegue anche nei prossimi mesi: il 10 settembre 2026 è infatti previsto l’arrivo della Le Dumont D’Urville, altra prestigiosa nave da crociera simbolo di turismo esclusivo e sostenibile. Inoltre, nel corso del 2026, sono attese altre imbarcazioni francesi e inglesi che faranno tappa nel porto di Agropoli.

Soddisfatto l’assessore al porto e demanio, Giuseppe Di Filippo, che sottolinea la crescita del comparto:

«Per il 2027 sono già previsti 17 scali presso il porto turistico di Agropoli. Si tratta di un importante tabellone internazionale e di una programmazione triennale che partirà dal prossimo anno. È un risultato che conferma l’attenzione sempre maggiore delle compagnie crocieristiche verso Agropoli e il Cilento».

Per Agropoli e per tutto il territorio cilentano si tratta di una vetrina importante, capace di valorizzare il territorio e rafforzarne l’immagine nel panorama turistico internazionale.