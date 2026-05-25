Alburni

Elezioni comunali 2026 a Sicignano degli Alburni: Giacomo Orco si conferma sindaco

Continuità amministrativa per Sicignano degli Alburni. Il quorum era già stato raggiunto nella serata di ieri

Alessandra Pazzanese
Giacomo Orco

Giacomo Orco si conferma Sindaco del comune di Sicignano degli Alburni. L’esito delle urne era chiarissimo già nella prima serata di ieri in quanto a Sicignano degli Alburni vi era una sola lista in campo quella guidata, appunto, da Orco e vista la regolarità delle operazioni di spoglio è ufficiale che il sindaco uscente amministrerà il Comune per i prossimi cinque anni. Il quorum è stato raggiunto già ieri sera.

Continuità amministrativa per il Comune alburnino

Eletto per la prima volta soli 27 anni, cinque anni fa, il giovane primo cittadino è stato un Sindaco tanto amato dalla comunità tanto da non trovare avversari per la nuova tornata elettorale. Continuità amministrativa, dunque, per Sicignano degli Alburni, comune in cui hanno votato anche alcuni residenti all’estero: su 2.546 elettori aventi diritto, esclusi gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) hanno votato 2.105 elettori di chi 13 iscritti AIRE, per una percentuale di elettore dell’82,96%.

Grande affluenza a sostegno di Giacomo Orco che si è detto pronto a continuare a  dare il massimo per Sicignano degli Alburni.

Ecco tutti gli eletti nel Consiglio comunale

In aggiornamento

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