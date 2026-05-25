Elezioni comunali 2026: Vincenzo De Luca per la quinta volta sindaco di Salerno

Il 63.43% degli elettori salernitani si è recato alle urne per questa tornata elettorale, contro il 63.19% registrato nelle precedenti elezioni. Il voto dell’affluenza non cambia e, forse, nemmeno tutto il resto. Perché Vincenzo De Luca è il nuovo sindaco di Salerno. Di nuovo lui, per la quinta volta, dopo una breve (?) parentesi di appena 10 anni al timone della regione Campania (con Palazzo di Città, a Salerno, gestito dal “braccio destro” Vincenzo Napoli).

Lo “sceriffo” riprende in mano la città di Salerno

Il sindaco “sceriffo” riprende le redini della città al primo turno. I cittadini hanno scelto e sin dai primi exit poll con l’80% del campione esaminato si è delineata netta affermazione dell’ex governatore della Campania, con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Decisamente staccati gli altri candidati principali: Gherardo Maria Marenghi e Franco Massimo Lanocita, entrambi compresi tra il 14% e il 18%. Seguono gli altri cinque candidati.

E anche nelle seconde proiezioni sulle amministrative condotte da Opinio per Rai, Vincenzo De Luca è al 59,3%, Marenghi 15%, Lanocita 14%.

Nessun ballottaggio, un vantaggio incolmabile. Lo scrutinio è ancora in corso, ma la fascia tricolore torna a Vincenzo De Luca che riconquista la sua Salerno.