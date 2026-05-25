Cilento

Elezioni comunali 2026 a Casal Velino: Silvia Pisapia si conferma sindaco per la terza volta consecutiva

Continuità amministrativa per Casal Velino, con una grande affluenza alle urne: 3020 votanti, vale a dire il 67,84%

Chiara Esposito
Silvia Pisapia

Silvia Pisapia si conferma sindaco di Casal Velino. Già nella serata di ieri, la sindaca aveva ottenuto il raggiungimento del quorum, siglando così il suo terzo mandato. A concorrere c’era una sola lista, quella della maggioranza uscente “Il Veliero”.

Grande affluenza alle urne: 3020 votanti pari al 67,84%

Lo spoglio è ancora in corso: servirà a delineare le preferenze ottenute dai singoli candidati alla carica di consigliere ma, data la validità dei voti, è certo che Pisapia guiderà il comune del Golfo di Velia per altri 5 anni.
Continuità amministrativa, dunque per Casal Velino, con una grande affluenza alle urne: 3020 votanti, vale a dire il 67,84%.

Ecco tutti gli eletti nel Consiglio comunale

In aggiornamento

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