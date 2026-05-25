Elezioni

Elezioni comunali 2026 a Polla: Massimo Loviso si conferma sindaco

Il risultato elettorale premia la lista civica di centrosinistra “Pollesi per Polla”, storica formazione politica del territorio attiva dal 1994

Erminio Cioffi
Massimo Loviso

A Polla arriva la conferma ufficiale: Massimo Loviso è stato rieletto sindaco, consolidando la fiducia dell’elettorato e aprendo una nuova fase amministrativa all’insegna della continuità. Il risultato elettorale premia la lista civica di centrosinistra “Pollesi per Polla”, storica formazione politica del territorio attiva dal 1994, che ha sostenuto la candidatura del primo cittadino uscente.

Continuità amministrativa e nuovi progetti

La riconferma di Loviso rappresenta un passaggio significativo per la vita politica pollese: da un lato la continuità amministrativa, dall’altro la volontà di proseguire e rafforzare i progetti avviati negli ultimi anni su infrastrutture, servizi e politiche sociali. Particolare attenzione, in questa tornata elettorale, è stata data anche al rinnovamento della lista, che ha visto l’ingresso di nuove figure e una maggiore presenza femminile, elemento sempre più centrale nelle dinamiche politiche locali.

Nel suo nuovo mandato, Massimo Loviso sarà chiamato a consolidare i risultati ottenuti e a rispondere alle nuove sfide del territorio, in un contesto che richiede attenzione alla crescita economica, ai servizi per i cittadini e alle opportunità per i giovani.

Con la sua rielezione, Polla sceglie dunque la continuità amministrativa, affidando ancora una volta la guida del Comune a una leadership già conosciuta e radicata nel tessuto politico e sociale della comunità.

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In aggiornamento

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