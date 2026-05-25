Elezioni comunali a Campagna: si va al ballottaggio. Ecco i risultati

I giochi non sono chiusi, anzi, si riaprono ufficialmente per il secondo round. Sarà un ballottaggio all’ultimo voto quello che deciderà il futuro amministrativo del Comune di Campagna. I dati emersi dalle urne delineano uno scenario chiaro ma tutt’altro che scontato.
I numeri del primo turno
I candidati si presentano al secondo turno con distacchi significativi, ma che lasciano spazio a qualsiasi tipo di scenario politico nelle prossime due settimane:
- Adele Amoruso vola in testa, sfiorando un clamoroso 41% delle preferenze, con lo spoglio ancora in corso. Un risultato solido che la piazza in pole position per la vittoria finale.
- Pier Francesco D’Ambrosio insegue in una sfida voto a voto con Livio Moscato per stabilire chi resta fuori dai giochi con il primo in vantaggio.
Lo scenario e i prossimi passi
Il risultato del terzo candidato introduce la vera variabile impazzita di questa tornata elettorale. Con una manciata di voti a separarla dal secondo posto, la coalizione rappresenta ora un bacino di elettori decisivo. Resta da vedere se ci saranno apparentamenti ufficiali o se i candidati punteranno al voto disgiunto e alla persuasione diretta dei cittadini.
Il turno di ballottaggio è fissato tra quindici giorni, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno.
I motori della macchina elettorale si riaccendono immediatamente. Campagna si prepara a due settimane di intensa campagna elettorale, dove ogni singolo voto farà la differenza per conquistare la poltrona di primo cittadino.
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