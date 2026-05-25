Elezioni comunali 2026 a Postiglione: Carmine Cennamo si conferma sindaco, ecco tutte le preferenze

Con 949 voti contro i 432 della lista avversaria, Carmine Cennamo, si conferma sindaco di Postiglione. Già primo cittadino eletto nel 1998 e nel 2002 e riconfermato sindaco cinque anni fa, Carmine Cennamo è stato rieletto alla guida del Comune di Postiglione. Una vittoria con numeri importanti contro la lista capeggiata dal consigliere di minoranza, Piero Forlano.

Ecco tutte le preferenze



Lista num. 1 “Noi per Postiglione” Candidato Sindaco Carmine Cennamo



949 voti

DARIO ALTERIO 24

DEBORAH AMORUSO 201

PASQUALE CAPUTO 95

VINCENZO CHIELLA 112

ANTONIO D’ANTONIO 45

LUIGI DI MATTEO 45

PASQUALE ELIA 33

NICOLA SFRATTA 77

GESSICA TROTTA 101

CARMINE TURCO 138

Lista num. 2 “Postiglione bene comune”

Candidato Sindaco, Piero Forlano



CECILIA CAPUTO 41

ELISEO MARCIELLO 36

GIOVANNI ONNEMBO 36

SIMONE ONNEMBO 77

GIADA OPRAMOLLA 16

ANIELLO STRAVINO 106

LUIGI VECCHIO 50