Elezioni comunali 2026 a Postiglione: Carmine Cennamo si conferma sindaco, ecco tutte le preferenze

Con 949 voti contro i 432 della lista avversaria, Carmine Cennamo, si conferma sindaco di Postiglione. Già primo cittadino eletto nel 1998 e nel 2002 e riconfermato sindaco cinque anni fa, Carmine Cennamo è stato rieletto alla guida del Comune di Postiglione. Una vittoria con numeri importanti contro la lista capeggiata dal consigliere di minoranza, Piero Forlano.
Ecco tutte le preferenze
Lista num. 1 “Noi per Postiglione” Candidato Sindaco Carmine Cennamo
949 voti
DARIO ALTERIO 24
DEBORAH AMORUSO 201
PASQUALE CAPUTO 95
VINCENZO CHIELLA 112
ANTONIO D’ANTONIO 45
LUIGI DI MATTEO 45
PASQUALE ELIA 33
NICOLA SFRATTA 77
GESSICA TROTTA 101
CARMINE TURCO 138
Lista num. 2 “Postiglione bene comune”
Candidato Sindaco, Piero Forlano
CECILIA CAPUTO 41
ELISEO MARCIELLO 36
GIOVANNI ONNEMBO 36
SIMONE ONNEMBO 77
GIADA OPRAMOLLA 16
ANIELLO STRAVINO 106
LUIGI VECCHIO 50