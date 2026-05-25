Cronaca

Grave incidente al Quadrivio di Campagna: scontro auto-moto, un ferito grave

Il motociclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo il violento impatto con una Fiat Multipla. Forze dell'ordine sul posto per i rilievi

Antonio Elia

Grave incidente stradale nel pomeriggio in via Calli, nella zona del Quadrivio di Campagna, dove si sono scontrati una moto Honda e una Fiat Multipla.Ad avere la peggio è stato il centauro, rimasto gravemente ferito nell’impatto.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, il violento urto sarebbe avvenuto lungo l’arteria che collega diverse zone del territorio del Quadrivio.

I soccorsi

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista prima del trasferimento d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Indagini in corso

Presenti anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

La comunità locale segue con apprensione gli aggiornamenti sulle condizioni del ferito

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