Torre Dominella a Casal Velino riapre per la stagione: novità in cucina con due grandi chef

Una nuova stagione prende vita a “Torre Dominella” l’antica torre saracena affacciata sul mare di Casal Velino. Una location suggestiva che unisce storia, mare e tradizioni gastronomiche, perfetta per un aperitivo al tramonto o per una serata di musica sotto le stelle. Un luogo dove sentirsi a casa, grazie all’ospitalità di Stefania Morinelli.
Accanto agli eventi, siano essi culturali che sociali, quest’anno una nuova luce rafforza la proposta culinaria.
La proposta culinaria e l’identità del territorio
Il ristorante riapre sotto la guida di due importanti chef: Matteo Sangiovanni e Claudio Napoletano, due professionisti profondamente legati al territorio cilentano, alla sua storia, ai suoi sapori veri e alla sua identità più sincera.
Una cucina che profuma di mare, tradizioni e innovazione: un connubio tra esperienza e gusto, in uno dei posti più belli del Golfo di Velia.