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Torre Dominella a Casal Velino riapre per la stagione: novità in cucina con due grandi chef

Nuova stagione a “Torre Dominella” a Casal Velino. L'ospitalità di Stefania Morinelli e la cucina firmata dagli chef Matteo Sangiovanni e Claudio Napoletano.

Chiara Esposito

Una nuova stagione prende vita a “Torre Dominella” l’antica torre saracena affacciata sul mare di Casal Velino. Una location suggestiva che unisce storia, mare e tradizioni gastronomiche, perfetta per un aperitivo al tramonto o per una serata di musica sotto le stelle. Un luogo dove sentirsi a casa, grazie all’ospitalità di Stefania Morinelli.

Accanto agli eventi, siano essi culturali che sociali, quest’anno una nuova luce rafforza la proposta culinaria.

La proposta culinaria e l’identità del territorio

Il ristorante riapre sotto la guida di due importanti chef: Matteo Sangiovanni e Claudio Napoletano, due professionisti profondamente legati al territorio cilentano, alla sua storia, ai suoi sapori veri e alla sua identità più sincera.

Una cucina che profuma di mare, tradizioni e innovazione: un connubio tra esperienza e gusto, in uno dei posti più belli del Golfo di Velia.

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