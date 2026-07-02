Cilento

Trentinara in festa per la nuova centenaria: Giovanna Coppola compie 100 anni

Il Cilento si conferma terra di centenari: Giovanna Coppola festeggia 100 anni a Trentinara tra l'affetto della famiglia e l'omaggio del sindaco

Alessandra Pazzanese
Centenaria Trentinara

Trentinara in festa, oggi, per i 100 anni di Giovanna Coppola, nata il 2 luglio del 1926. La nuova centenaria del Cilento ha festeggiato l’ambizioso traguardo circondata dall’affetto dei suoi cari ed è stata raggiunta, per l’occasione speciale, anche dall’Amministrazione Comunale con il Sindaco Rosario Carione che ha brindato con la dolce nonnina e l’ha omaggiata con doni dal forte valore simbolico come fiori e una targa di buon augurio.

Una vita di sacrifici e l’amore per la terra

Sposata con Giuseppe D’Alessandro, venuto a mancare nel 2018, anche il suo coniuge ha contribuito a rendere il Cilento “terra di centenari”. Nonna Giovanna ha affrontato tanti sacrifici, nella sua vita, lavorando nei campi e dedicandosi con amore alla sua famiglia.

L’omaggio dell’amministrazione e della comunità

Il comune guidato da Carione ha ben pensato di omaggiare i suoi centenari con dei manifesti di auguri e anche per nonna Giovanna sono stati affissi cartelloni, per le vie del centro, su cui si legge: “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e l’intera comunità trentinarese esprimono con infinito affetto i più sinceri auguri alla Signora Giovanna Coppola – 2 LUGLIO 1926 – preziosa testimone di un secolo di storia”.

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