Piana del Sele

Battipaglia, si dimette il portavoce della sindaca: rottura sui compensi e mansioni extra

Oreste Vassalluzzo lascia l'incarico di portavoce del Comune di Battipaglia. Alla base dell'addio il mancato pagamento di fatture e lo svolgimento di mansioni extra non retribuite.

Antonio Elia

Oreste Vassalluzzo ha rassegnato le proprie dimissioni formali dall’incarico di portavoce della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, con effetto immediato a partire da oggi, 1° luglio 2026. La decisione segna la fine di un percorso durato oltre quattro anni.

Le motivazioni del professionista

La scelta, maturata dopo un lungo periodo di collaborazione, è stata spiegata attraverso una nota ufficiale. Il professionista ha dichiarato: “La presente decisione, assunta con profondo rammarico al termine di oltre quattro anni di intensa e leale collaborazione, è resa necessaria dal grave e reiterato inadempimento contrattuale da parte del Comune di Battipaglia in ordine al pagamento dei compensi pattuiti, nonché dal progressivo venir meno delle condizioni minime per la prosecuzione del rapporto fiduciario che è alla base dell’incarico di portavoce”.

Crediti non riscossi e mansioni oltre il contratto

Oltre al mancato pagamento di due fatture, per un credito complessivo di 1.666,66 euro, Vassalluzzo ha segnalato lo svolgimento costante di mansioni eccedenti il perimetro contrattuale originario. Tra le attività extra indicate figurano la gestione di profili social e servizi fotografici, svolti senza alcuna revisione del compenso pattuito. In seguito a tali inadempienze, il portavoce ha formalmente diffidato l’Ente al saldo delle somme dovute entro quindici giorni, riservandosi di adire le vie legali presso le sedi giudiziali competenti.

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