Cronaca

Incidente a Montecorvino Pugliano, tamponamento tra due auto: quattro i feriti

Tamponamento tra due auto a Montecorvino Pugliano in Viale della Libertà. Quattro feriti, tra cui un 14enne, trasportati al Ruggi di Salerno

Di: Antonio Elia

Incidente stradale nel pomeriggio a Montecorvino Pugliano, in Viale della Libertà, nella località Pagliarone, dove due automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

I fatti e i soccorsi

Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite, tra cui un 14enne. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi, che ha prestato i primi soccorsi ai coinvolti.

I quattro feriti sono stati successivamente trasportati all’ospedale Ruggi di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso. Restano da chiarire la dinamica del tamponamento e le cause che hanno provocato l’incidente.

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