Battipaglia, evaso dai domiciliari con il crack: arrestato dopo un inseguimento

Proseguono con incisività i controlli del territorio volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella piana del Sele. Nella giornata del 13 agosto, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e in quel momento sottoposto al regime della detenzione domiciliare per precedenti reati legati alla droga.

L’operazione rientra nel quadro dei servizi straordinari di prevenzione disposti per garantire la sicurezza cittadina e monitorare soggetti gravati da misure cautelari alternative.

Il tentativo di fuga e il sequestro del crack

La dinamica dei fatti si è svolta con rapidità. Alla vista della pattuglia, il 35enne ha tentato di eludere il controllo dandosi ad una precipitosa fuga a piedi, violando contestualmente gli obblighi della misura restrittiva a cui era sottoposto.

Durante la corsa, l’uomo si è liberato di un involucro in tessuto, lanciandolo a margine della strada. Gli agenti, dopo aver bloccato il fuggitivo, hanno immediatamente recuperato il panno, al cui interno sono state rinvenute 16 dosi di crack, per un peso complessivo di circa 4 grammi.

La perquisizione domiciliare e le accuse

L’intervento è proseguito all’interno dell’abitazione dell’indagato. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso alla polizia giudiziaria di rinvenire e porre sotto sequestro diverso materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente, ulteriore elemento che attesterebbe la prosieguo dell’attività illecita.

L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni di rito.