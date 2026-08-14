San Giovanni a Piro, auto si ribalta nella scarpata: donna estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco

Momenti di paura questa mattina in località Palazzone, nel comune di San Giovanni a Piro, a seguito di un incidente che ha avuto come protagonista una 72enne originaria del napoletano ma frequentatrice assidua del posto.

Per cause in corso di accertamento, la donna ha improvvisamente perso il controllo dell’automobile sulla quale viaggiava, una Lancia Y, ed ha finito la sua corsa in una piccola scarpata presente ai bordi della carreggiata. L’autovettura si è completamente ribaltata, prima di finire fuori strada.

L’intervento dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco

Ad intervenire tempestivamente sul luogo dell’incidente sono stati gli agenti della Polizia Municipale di San Giovanni a Piro che subito hanno attivato la macchina dei soccorsi.

Necessario infatti è stato l’arrivo dei sanitari del 118 ma anche dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Policastro Bussentino. I caschi rossi hanno provveduto a tagliare le lamiere della portiera e a tirare fuori la donna dall’abitacolo, per effettuare la manovra in totale sicurezza.

Ad occuparsi della 72enne è stato poi il personale sanitario che, dopo averla stabilizzata, ha trasferito la malcapitata in codice giallo presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri. Sembra che fortunatamente la signora non abbia riportato ferite gravi ma tanto spavento.