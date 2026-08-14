Incendio tra Perdifumo e Castellabate: ore di paura nel Cilento

Ore di profonda apprensione nel Cilento a causa di un incendio di vaste dimensioni che ha colpito i territori di Castellabate, Montecorice e Perdifumo. A partire dal pomeriggio di ieri, un incendio divampato in località Difesa, nel Comune di Perdifumo, ha interessato un’ampia area al confine con i comuni limitrofi.

Fiamme e vento minacciano la macchia mediterranea

Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e, spinte dal vento, si sono propagate lungo un fronte lungo oltre 150 metri. Per contenere l’emergenza si è attivata un’imponente macchina dei soccorsi: i Vigili del Fuoco di diverse stazioni, la Protezione Civile e la Comunità Montana Alento Monte Stella hanno operato via terra con ogni mezzo disponibile per domare il rogo e mettere l’area in sicurezza.

Notte di ansia per le abitazioni vicine

Con il passare delle ore e l’sopraggiungere della sera, la situazione si è ulteriormente complicata. Le alte fiamme, visibili anche a chilometri di distanza, si sono avvicinate ad alcune abitazioni della zona, facendo temere la necessità di un’evacuazione, fortunatamente poi scongiurata. L’incendio ha continuato a bruciare ettari di terreno per tutta la notte, mantenendo le squadre di soccorso nello stato di massima allerta.

Intervento aereo e operazioni di bonifica

Questa mattina, fin dalle prime luci dell’alba, si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei: un elicottero e un canadair hanno effettuato diversi lanci d’acqua per arginare il fronte del fuoco. A supportare le operazioni hanno contribuito anche le condizioni meteorologiche, migliorate rispetto alla giornata di ieri. L’attenzione resta comunque altissima, mentre proseguono senza sosta le attività di bonifica e monitoraggio del territorio.