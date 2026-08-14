Cronaca

Dramma ad Eboli, donna precipita dal secondo piano: è in rianimazione

Una trentenne è precipitata dal secondo piano in via Apollo XI ad Eboli nella notte. Soccorsa dal 118, è ora in rianimazione

Di: Antonio Elia
Dramma ad Eboli, donna precipita dal secondo piano: è in rianimazione

Una donna di trent’anni è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione a causa delle lesioni riportate dopo essere precipitata dal secondo piano di un edificio a Eboli. Il drammatico episodio si è verificato nel corso della notte in via Apollo XI, destando forte apprensione nella comunità locale.

Un grave episodio nella notte ad Eboli

I fatti si sono consumati poco dopo le ore 3:00 del mattino nel centro cittadino. Per dinamiche ancora da chiarire, la giovane donna è caduta dal balcone di un’abitazione posta al secondo piano di un edificio. L’impatto con il suolo è stato particolarmente violento, spingendo le persone presenti nella zona a richiedere con urgenza l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi immediati e il ricovero in ospedale

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure d’emergenza per stabilizzare le condizioni della trentenne. Successivamente, i sanitari hanno disposto il trasporto urgente della paziente presso il presidio ospedaliero. Attualmente la donna si trova ricoverata nel reparto di rianimazione, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni di salute.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.