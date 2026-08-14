Dramma ad Eboli, donna precipita dal secondo piano: è in rianimazione

Una donna di trent’anni è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione a causa delle lesioni riportate dopo essere precipitata dal secondo piano di un edificio a Eboli. Il drammatico episodio si è verificato nel corso della notte in via Apollo XI, destando forte apprensione nella comunità locale.

Un grave episodio nella notte ad Eboli

I fatti si sono consumati poco dopo le ore 3:00 del mattino nel centro cittadino. Per dinamiche ancora da chiarire, la giovane donna è caduta dal balcone di un’abitazione posta al secondo piano di un edificio. L’impatto con il suolo è stato particolarmente violento, spingendo le persone presenti nella zona a richiedere con urgenza l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi immediati e il ricovero in ospedale

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure d’emergenza per stabilizzare le condizioni della trentenne. Successivamente, i sanitari hanno disposto il trasporto urgente della paziente presso il presidio ospedaliero. Attualmente la donna si trova ricoverata nel reparto di rianimazione, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni di salute.