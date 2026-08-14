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Capaccio Paestum, vandalizzata la spiaggia inclusiva per disabili a Laura

Notte di atti vandalici a Capaccio Paestum: distrutta la spiaggia accessibile nei pressi del lido Nettuno. Indagini in corso e lo sdegno del sindaco Paolino

Di: Alessandra Pazzanese
Capaccio Paestum, vandalizzata la spiaggia inclusiva per disabili a Laura

Atto vandalico nella notte ai danni della spiaggia attrezzata per le persone con disabilità situata nei pressi del lido Nettuno, in località Laura a Capaccio Paestum.

Alcuni ignoti si sono introdotti nell’area danneggiando gravemente le attrezzature e le strutture d’ombra. L’episodio ha creato notevoli disagi all’erogazione di un servizio fondamentale, nato per garantire inclusione e piena accessibilità al litorale.

Si tratta di un gesto incivile e ingiustificabile, arrivato a poche ore dall’inaugurazione della seconda struttura inclusiva aperta sul litorale della località Laura.

La reazione del sindaco Gaetano Paolino

Sull’episodio è intervenuto direttamente il primo cittadino di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, che ha espresso dura condanna per l’accaduto:

«Questa notte qualche delinquente e irresponsabile ha danneggiato le attrezzature e le tende del lido per disabili. È una vergogna! Spero che l’episodio non sia in alcun modo riconducibile ai tentativi di destabilizzare l’azione amministrativa messa in campo quotidianamente a tutela dei cittadini».

I danni alla struttura e le indagini in corso

Il bilancio dei danni è ingente: l’insegna della spiaggia è stata spaccata, le tende sensoriali dedicate alle persone con spettro autistico sono state divelte e sono stati distrutti diversi giochi e arredi in dotazione alla struttura.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili. Un gesto che, oltre a provocare un danno materiale, colpisce un simbolo di civiltà realizzato per favorire l’inclusione e il diritto di tutti a fruire del mare.

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