Tir perde il carico di pomodori a Sicignano: auto travolte e due feriti

Un grave imprevisto ha paralizzato la viabilità e causato momenti di grande apprensione allo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni, dove il ribaltamento del carico di un mezzo pesante ha travolto alcune vetture in sosta, provocando il ferimento di due persone.

La dinamica dell’incidente allo svincolo di Sicignano

L’episodio si è consumato intorno alla mezzanotte. Un autoarticolato adibito al trasporto di pomodori, nel percorrere la curva che immette allo svincolo di Sicignano degli Alburni, ha improvvisamente perso il controllo del materiale trasportato. Centinaia di cassette sono precipitate dalla carreggiata, finendo direttamente nell’area di parcheggio situata al livello sottostante.

La violenza dell’impatto e l’imponente quantitativo di merce scivolata verso il basso hanno travolto diverse automobili regolarmente parcheggiate. Alcuni veicoli sono stati quasi completamente ricoperti e sommersi dalle cassette di ortaggi, riportando considerevoli danni materiali.

I soccorsi e le indagini della Polizia Stradale

Oltre ai danni ai mezzi in sosta, il bilancio dell’incidente registra due persone ferite. I soccorsi sanitari sono scattati tempestivamente e le condizioni dei coinvolti si sono fortunatemente rivelate non gravi, con lesioni giudicate di lieve entità.

Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, impegnati nei rilievi di rito e nell’avvio degli accertamenti necessari a ricostruire la precisa catena degli eventi. Le verifiche serviranno a chiarire se il cedimento del carico sia stato provocato da un errato fissaggio della merce o da una manovra effettuata durante l’immissione in curva.

L’intervento di Anas e la messa in sicurezza

Insieme alle forze dell’ordine, sono arrivati sul posto i tecnici specializzati di Anas. Il personale dell’ente gestore della rete stradale si è attivato per gestire la viabilità, coordinare la rimozione delle cassette disperse e verificare la sicurezza delle strutture di contenimento lungo lo svincolo.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area di sosta sottostante sono proseguite fino al completo ripristino delle condizioni di fruibilità della carreggiata per gli automobilisti in transito.