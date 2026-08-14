Ferragosto a Castellabate: arrivano le volanti della Polizia per rafforzare la sicurezza

Castellabate si prepara ad affrontare i giorni di Ferragosto, il momento di massima affluenza turistica dell’anno, potenziando il sistema di sicurezza e controllo del territorio comunale. Per gestire l’imponente afflusso di visitatori e garantire un’estate tranquilla, la Polizia di Stato sarà presente con pattuglie e volanti dedicate a un’attività capillare di presidio e prevenzione nelle diverse frazioni del comune cilentano.

L’integrazione del personale di polizia affiancherà l’operato quotidiano delle forze dell’ordine già attive sul campo, incrementando la capacità di risposta e la presenza visibile nei punti storicamente più affollati.

L’intesa istituzionale con la Questura di Salerno

L’aumento dei dispositivi di controllo è il risultato di un proficuo confronto istituzionale tenutosi negli ultimi giorni presso la Questura di Salerno, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, insieme al Prefetto di Salerno e al Questore.

Attraverso questo coordinamento è stato possibile pianificare una strategia di presidio proporzionata all’esplosione demografica temporanea che caratterizza la località balneare durante il ponte di metà agosto.

Le parole del sindaco Marco Rizzo

L’amministrazione comunale ha espresso profonda soddisfazione per la disponibilità mostrata dalle autorità provinciali nell’accogliere le richieste del territorio.

“Il rafforzamento dei servizi di controllo rappresenta una risposta concreta alla richiesta che avevamo avanzato nei giorni scorsi. Ringraziamo il Prefetto di Salerno, Dott. Esposito e il Questore, Dott.ssa Abbate, per l’attenzione dimostrata nei confronti di Castellabate e per aver garantito un incremento della presenza della Polizia di Stato proprio in questi giorni di massima affluenza. Castellabate continua ad essere un territorio sicuro, ma in un periodo come quello di Ferragosto, con migliaia di persone presenti, aumentare la prevenzione e il presidio significa tutelare ancora meglio la nostra comunità e quanti scelgono il nostro territorio per le proprie vacanze”, ha dichiarato il primo cittadino Marco Rizzo.