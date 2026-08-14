Sequestrato l’ex villaggio Zeus a Capaccio Paestum: blitz a Licinella

Un blitz congiunto della Polizia Municipale e dei tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale ha portato al sequestro preventivo d’iniziativa dell’ex campeggio villaggio Zeus a Capaccio Paestum. L’operazione punta a porre un freno a un grave degrado ambientale e strutturale in un’area di oltre 10.000 metri quadri situata nel cuore della frazione Licinella. Questo provvedimento si è reso indispensabile per bloccare i rischi legati all’incolumità pubblica e all’igiene in uno dei punti strategici del litorale salernitano, affollato da residenti e turisti durante la stagione estiva.

Le criticità dell’area demaniale a Licinella

L’area interessata dai sigilli si estende per 10.648 metri quadri ed è di proprietà del Demanio dello Stato (Ramo Marittimo). La sua posizione la rende un nodo cruciale per la viabilità e l’immagine della fascia costiera: la struttura confina infatti con via dell’Amore, via dell’Amicizia e il lungomare ovest. La presenza di un complesso in totale stato di abbandono in una zona ad alta densità abitativa e turistica ha creato una profonda ferita nel tessuto urbano, esponendo passanti e bagnanti a continui pericoli.

Cedimenti strutturali e rischio incendi

I sopralluoghi condotti dal personale guidato dal Maggiore Antonio Rinaldi hanno portato alla luce una situazione di forte criticità per gli immobili e gli impianti presenti:

Pericolo di crollo imminente per diversi fabbricati, in particolare per un gruppo di lavatoi coperto da una soletta in cemento che presenta un cinematismo di collasso in atto.

Danni da roghi ed elementi sventrati, con segni di un recente incendio negli ex uffici e con i locali dell’ex market e i prefabbricati privi di infissi e con vetrate in frantumi.

Impianti fuori norma e reti elettriche destinate ai campeggiatori ormai del tutto inefficienti.

Vegetazione incolta e accumulo di sfalci secchi nella zona nord, situazione che alimenta il rischio di roghi estivi.

L’allarme igienico-sanitario e le ipotesi di reato

Oltre al degrado edilizio, l’ispezione ha confermato un grave quadro igienico-sanitario causato dall’abbandono indistinto di rifiuti, masserizie e dal danneggiamento dei servizi igienici comuni, fattori che favoriscono la presenza di parassiti e roditori. L’area risiede in un contesto sottoposto alle tutele del Piano Regolatore Generale e gravato da vincoli sismici, idrogeologici e paesaggistici. Le contestazioni formulate riguardano la gestione illecita di rifiuti (articoli 192 e 256 del D.Lgs. 152/2006), il deturpamento di bellezze naturali (articolo 734 C.P.) e l’inquinamento ambientale (articolo 452-bis C.P.).

I provvedimenti dell’amministrazione e le parole del Sindaco

A seguito dell’intervento, la civica amministrazione ha disposto l’emissione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 54 del TUEL e dell’articolo 192 del Testo Unico Ambientale. Il provvedimento impone ai concessionari l’obbligo di richiedere il dissequestro temporaneo all’Autorità Giudiziaria per eseguire la bonifica e la messa in sicurezza dell’immobile. Qualora i privati non intervengano nei tempi prescritti, l’ente locale applicherà l’esecuzione in danno, addebitando e recuperando coattivamente i costi sostenuti.

Sull’operazione è intervenuto direttamente il Primo Cittadino di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino: