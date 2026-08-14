Incidente in bici ad Agropoli: l’appello della mamma per il piccolo Daniel

Un grave incidente stradale, avvenuto a metà luglio ad Agropoli, continua ad avere pesanti ripercussioni sulla vita di un giovane del posto. Lo scorso 15 luglio, intorno alle 21:30, un ragazzo di dodici anni a bordo della sua bicicletta stava percorrendo via Taverne in direzione della scuola media “Gino Rossi Vairo”. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è impattato con violenza contro la fiancata di un furgone che si stava immettendo verso via Primo Maggio (ex via della Libertà). Il violentissimo scontro ha sbalzato il minore sull’asfalto, provocandogli traumi diffusi al volto, alla testa e agli arti.

A distanza di un mese dal sinistro, le conseguenze fisiche per il dodicenne restano complesse e richiedono interventi medici prolungati. La vicenda ha riacceso l’attenzione sui temi della sicurezza viaria nel centro cittadino e sulla necessità di sostenere la famiglia del giovane nell’iter terapeutico.

Le conseguenze dell’impatto e il percorso di cure

L’impatto ha causato al minore, tra i vari traumi, la perdita definitiva dei quattro denti anteriori. Trattandosi di un paziente in fase di crescita, l’approccio medico non potrà risolversi con un singolo intervento, ma richiederà un piano di riabilitazione odontoiatrica, logopedica e protesica distribuito su più anni.

Il quadro clinico prevede l’installazione di protesi provvisorie che dovranno essere progressivamente modificate per accompagnare lo sviluppo osseo del ragazzo, fino al raggiungimento dell’età utile per l’implantologia definitiva. A questo si aggiungono le terapie per la rieducazione masticatoria e per la tutela della fonazione.

La mobilitazione e l’appello della madre

Di fronte alle ingenti spese mediche necessarie, stimate in circa 20.000 euro, la madre del giovane ha deciso di avviare una raccolta fondi per coprire i costi sanitari che non è in grado di sostenere autonomamente. La donna ha affidato ai canali di comunicazione un messaggio di sensibilizzazione rivolto alla comunità locale e a chiunque voglia offrire un sostegno.

“Ci sono momenti in cui una mamma capisce quanto sia fragile la vita. Momenti in cui la paura di perdere un figlio ti toglie il respiro. Daniel è sopravvissuto, ma l’incidente gli ha lasciato conseguenze importanti. Tra queste, la perdita di quattro denti anteriori. Ora lo aspetta un percorso di cure lungo e complesso, che dovrà accompagnarlo per diversi anni.”

La madre ha sottolineato l’impatto economico e psicologico della situazione:

“Per restituirgli il suo sorriso e permettergli di affrontare tutte le cure necessarie, il costo stimato è di circa 20.000 euro. Dietro questa cifra, però, non ci sono semplicemente delle cure odontoiatriche. C’è un bambino di 12 anni che dovrà affrontare un percorso difficile. C’è una mamma sola che deve trovare la forza ogni giorno per andare avanti e che adesso si trova davanti a una spesa enorme che, da sola, non può sostenere.”

Come contribuire alla catena di solidarietà

L’iniziativa punta a coinvolgere il maggior numero di persone attraverso piccole donazioni e la diffusione della notizia, per consentire al ragazzo di completare il percorso riabilitativo e riprendere la vita quotidiana.

“Per questo ho deciso di organizzare questa raccolta. Non chiediamo grandi sacrifici a nessuno. Chiediamo semplicemente di fare quello che si può. Ogni piccolo contributo, sommato a quello degli altri, può diventare qualcosa di grande. E se non puoi donare, condividi questa raccolta. Anche una semplice condivisione può raggiungere qualcuno che potrà aiutare Daniel.”

Il messaggio della madre si conclude ricordando l’obiettivo fondamentale della mobilitazione:

“Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le cure necessarie a seguito dell’incidente. È un percorso lungo perché Daniel dovrà mettere diverse protesi da adattare man mano che cresce e solo quando avrà terminato la sua crescita potrà impiantare i nuovi denti. Dovrà imparare a mangiare di nuovo e dovrà essere seguito per non cambiare la fonetica, il modo di parlare. Daniel ha già dovuto combattere una battaglia che nessun bambino dovrebbe conoscere. Adesso possiamo fare qualcosa noi. Aiutiamolo a tornare a sorridere. Perché dietro quei quattro denti persi c’è molto più di un problema estetico: c’è il sorriso di un bambino che merita di tornare a sentirsi semplicemente… un bambino. Grazie di cuore a chiunque deciderà di esserci.”

Clicca qui per partecipare alla raccolta fondi.