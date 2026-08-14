Capaccio Paestum lancia la rassegna Past & Present Live: il programma degli eventi gratuiti

Capaccio Paestum si prepara a vivere una stagione di eventi estivi estesa oltre i consueti flussi turistici. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, ha promosso e organizzato la rassegna “Past & Present Live – Palcoscenico diffuso tra memoria e contemporaneità”, un articolato calendario di appuntamenti culturali, musicali e d’intrattenimento in programma nei mesi di agosto e settembre 2026.

L’iniziativa nasce con un preciso obiettivo strategico di destagionalizzazione e promozione territoriale, proponendo un palcoscenico itinerante nei punti chiave del comune. Tutti gli eventi inseriti nel cartellone sono a ingresso totalmente gratuito, senza necessità di prenotazione o acquisto di biglietti, con accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Musica, teatro e intrattenimento: il calendario degli appuntamenti

Il cartellone prende il via il 17 agosto alle ore 21:30 con il concerto “Una lunga storia d’amore”, che vedrà la partecipazione straordinaria di Francesco Del Gaudio, già noto al pubblico televisivo per la sua interpretazione di Peppino Di Capri su Rai 1.

Il giorno seguente, il 18 agosto alle 19:30, la centralissima Piazza Tempone a Capaccio Capoluogo ospiterà lo spettacolo per bambini “Passeggiando con Alice”, messo in scena dalla Compagnia La Mansarda Teatro Dell’Orco. La danza storica sarà invece protagonista il 22 agosto alle ore 21:00 presso la Villa Comunale Sant’Anna a Torre di Paestum con il “Gran Ballo dell’800”, a cura dell’ASD Contrapasso.

La programmazione prosegue il 24 agosto con un doppio appuntamento: alle 19:30 il Parco Urbano La Collinetta a Capaccio Scalo accoglierà i più piccoli con “Gedeone cuor di fifone”, nuovo lavoro della Compagnia La Mansarda; alle 21:30, in Piazza Tempone, si terrà il concerto jazz “Brother in Jazz” con le esibizioni di Carlo Gravina, Manu Squillante, Raff Ranieri e Federico Luongo. La chiusura del mese di agosto è affidata, il 27 agosto alle 21:30 nella cornice di Villa Salati all’interno dell’Area Archeologica, al concerto “Music from Cinema” eseguito dal Carmine Padula Ensemble.

Gli eventi di settembre tra memoria storica e intrattenimento

Il mese di settembre confermerà la continuità dell’offerta culturale sul territorio. Il 4 settembre alle 21:00, sempre presso Villa Salati, andrà in scena “Simposio Experience”, una performance musicale e teatrale con la partecipazione di Peppe Lanzetta.

Uno degli appuntamenti di maggior rilievo storico e simbolico è fissato per l’8 settembre alle ore 19:30 presso il Bunker della II Guerra Mondiale a Torre di Paestum. In occasione del “Memory Day Experience”, si terrà lo spettacolo “Novecento”, ispirato alla celebre opera di Alessandro Baricco, con Pietro Pignatelli accompagnato dalla Swing Orchestra guidata da Jerry Popolo.

Il 13 settembre alle 20:30 Villa Salati ospiterà “Odissea 4.0”, proposta teatrale e musicale della Compagnia Mati. Nel penultimo fine settimana del mese, il 19 settembre a partire dalle 19:30, il Lungomare cittadino si animerà con il “Carnevale Estivo”, caratterizzato da quattro postazioni DJ set dedicate ai vinili. La rassegna si concluderà ufficialmente il 26 settembre alle ore 21:00 in Piazza Santini a Capaccio Scalo con “Enjoy Dance Music”, serata di musica dance con i format Beat 90’s & 70 Nights.