Tragedia ad Ascea, malore fatale in spiaggia per un’anziana di 82 anni

Tragedia nella mattinata di oggi lungo il litorale cilentano. Una donna di 82 anni, originaria di Pompei, ha perso la vita mentre si trovava in spiaggia in località Scogliera ad Ascea. L’anziana, giunta nella località turistica soltanto nella giornata di ieri per trascorrere un periodo di vacanza insieme ai propri familiari, è stata colpita da un improvviso arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo.

Il malore si è manifestato all’improvviso di fronte ai parenti e ai bagnanti presenti. La vittima aveva espresso il forte desiderio di raggiungere il Cilento per godersi qualche giornata di relax al mare, prima che le sue condizioni di salute precipitassero repentinamente durante la permanenza sull’arenile.

L’intervento dei soccorsi e l’arrivo delle forze dell’ordine

L’allarme è scattato immediatamente, consentendo la rapida attivazione della catena dei soccorsi. Sul posto sono giunte tempestivamente un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Ascea. Il personale sanitario, constatata la gravità della situazione, ha avviato senza indugio le manovre di rianimazione cardio-polmonare nel tentativo di stabilizzare i parametri vitali della donna. Tutti gli sforzi compiuti dai medici si sono purtroppo rivelati vani e alla fine non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

Per gestire le operazioni di sicurezza e condurre i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione locale. Le autorità hanno provveduto a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a prestare il necessario supporto alla famiglia colpita dal lutto.

Cresce l’allarme per i malori in mare lungo la costa cilentana

L’episodio registrato ad Ascea rappresenta il terzo decesso sulle spiagge del Cilento nel giro di pochissimi giorni. Recentemente, infatti, altri due gravi eventi analoghi si erano verificati lungo la fascia costiera di Capaccio Paestum, dove due persone avevano perso la vita in circostanze simili, sempre a causa di malori improvvisi mentre si trovavano sull’arenile o in acqua.