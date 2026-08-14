Ponte di Ferragosto nel Salernitano: bollino rosso per il traffico. In 24 milioni in viaggio

Il fine settimana di Ferragosto si conferma uno dei momenti più complessi per la rete viaria della provincia di Salerno e dell’intero territorio nazionale. Tra partenze dell’ultimo minuto dirette verso i centri balneari e i primi rientri verso le grandi città, il traffico veicolare registra una forte intensificazione su autostrade e arterie statali. Per limitare al minimo i disagi e garantire la massima sicurezza agli automobilisti, Anas ha predisposto un piano straordinario di gestione della circolazione, riducendo drasticamente la presenza dei cantieri e potenziando il presidio di tecnici e mezzi di soccorso.

Cantieri sospesi e oltre 2.500 operatori sul territorio

La misura principale adottata da Anas riguarda il ridimensionamento delle opere in corso: fino al prossimo 7 settembre saranno infatti chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all’83% di quelli complessivamente attivi sulla rete stradale nazionale (1.414). Per assicurare la sorveglianza h24 e la gestione tempestiva delle criticità, l’azienda schiera in campo circa 2.500 tra tecnici e personale d’esercizio, affiancati dagli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

Previsioni del traffico, bollini rossi e blocco dei mezzi pesanti

Secondo le analisi di Viabilità Italia, il weekend da bollino rosso scatta nel pomeriggio di venerdì 14 agosto e prosegue nella mattinata di sabato 15 agosto, spinte dai lunghi flussi in uscita dai grandi centri urbani verso i distretti turistici. Una seconda fase critica da bollino rosso è attesa per l’intera giornata di domenica 16 agosto, quando si concentreranno i primi rientri del controesodo.

Per agevolare il transito delle autovetture è stato disposto il divieto di circolazione per i veicoli pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate nei seguenti orari:

Venerdì 14 agosto: dalle 16:00 alle 22:00

Sabato 15 agosto: dalle 7:00 alle 22:00

Domenica 16 agosto: dalle 7:00 alle 22:00

Il calendario completo dei bollini estivi resta consultabile sui portali istituzionali di Anas e della Polizia di Stato.

Le direttrici chiave e le tratte osservate speciali in Campania

In ambito regionale e provinciale, i riflettori sono puntati sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, direttrice strategica che attraversa la Campania per proseguire verso Basilicata e Calabria, assorbendo ingenti volumi di traffico diretto verso le mete turistiche meridionali. Sotto stretto monitoraggio restano anche le arterie statali che servono i collegamenti costieri e le località a forte richiamo di visitatori, tra cui la SS18 Tirrena Inferiore e le principali vie d’accesso ai litorali.

A livello nazionale, la sorveglianza speciale riguarda inoltre la SS106 Jonica in Calabria, le autostrade siciliane A19 e A29, la SS131 in Sardegna, la SS148 Pontina e la SS7 Appia nel Lazio, l’itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, oltre alla SS1 Aurelia e alla SS16 Adriatica. Al Nord, flussi intensi interesseranno la SS36 del Lago di Como, la SS45 di Val Trebbia, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea e la SS51 di Alemagna in Veneto.