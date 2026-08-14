Aggressione alle vigilesse a Casal Velino: caos sulla spiaggia per gli ombrelloni

Una nuova aggressione ai danni di due donne agenti della Polizia Municipale si è verificata questa mattina sulla spiaggia di Marina di Casal Velino.

La vicenda si è registrata intorno alle ore 07:15, quando le agenti si sono recate sul litorale a seguito di diverse segnalazioni da parte di turisti e bagnanti. Le proteste riguardavano l’occupazione abusiva del demanio marittimo tramite ombrelloni e sedie collocati prima dell’orario consentito dall’ordinanza comunale.

Tensione e aggressione alle agenti della Polizia Municipale

Giunte sul posto, le agenti hanno provveduto alla rimozione forzata delle attrezzature, scatenando la reazione violenta di alcuni presenti. Sotto gli occhi dei passanti, le vigilesse sono state aggredite verbalmente e spintonate, con il chiaro intento di impedire lo svolgimento delle loro funzioni.

Nel tentativo di riportare la calma è intervenuto anche un passante che, come da lui successivamente dichiarato, ha rischiato a sua volta di essere aggredito.

L’intervento dei Carabinieri e l’identificazione dei responsabili

Sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Pisciotta. Alla vista dei militari, i responsabili del grave episodio si sono dati alla fuga. Soltanto attraverso un’accurata attività di indagine è stato possibile risalire alla loro identificazione e procedere con la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Le reazioni e il nodo sicurezza sul litorale cilentano

L’episodio ha sollevato forti polemiche, soprattutto per il fatto che nessuno dei presenti sia intervenuto in difesa delle agenti impegnate nel rispetto delle regole.

Non si tratta del primo episodio di questo tipo lungo il litorale del Cilento. Proprio ieri si è registrata un’aggressione anche a Vibonati mentre nei giorni precedenti ad essere spintonato era stato un agente di Castellabate dopo aver comminato una multa ad un turista.