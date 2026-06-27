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Casal Velino, pugno duro sulle spiagge libere: no all’ombrellone selvaggio

Un manifesto, a firma del responsabile dell’ufficio demanio, Pasquale Cetrola informa tutti i residenti e vacanzieri che, a partire da martedì 30 giugno verrà avviata un’attività di controllo, verifica e vigilanza sulle occupazioni delle aree demaniali

Chiara Esposito

Arriva la stretta, da parte del comune di Casal Velino, sulla gestione delle spiagge libere. La pratica sempre più diffusa, di lasciare l’ombrellone la sera prima o all’alba per assicurarsi un posto in spiaggia, sta per finire.

Il manifesto informativo

Un manifesto, a firma del responsabile dell’ufficio demanio, Pasquale Cetrola informa tutti i residenti e vacanzieri che, a partire da martedì 30 giugno, con l’ausilio delle Autorità preposte, verrà avviata un’attività di controllo, verifica e vigilanza sulle occupazioni delle aree demaniali marittime, procedendo, eventualmente, anche alla rimozione forzata e al sequestro dell’attrezzatura, oltre a multe e denunce alla autorità giudiziaria competente.

Le regole e i provvedimenti

Tali regole, riguardano anche per le attività di noleggio di attrezzature balneari mobili: è fatto divieto assoluto di posizionare sdraio, ombrelloni e lettini in assenza di clienti, con obbligo alla rimozione immediata in caso di allontanamento dei fruitori.

Il provvedimento arriva a seguito di numerose segnalazioni che in questi giorni sono circolate in rete. L’obiettivo è garantire equa fruizione delle spiagge per questa stagione estiva.

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