Casal Velino, pugno duro sulle spiagge libere: no all’ombrellone selvaggio

Arriva la stretta, da parte del comune di Casal Velino, sulla gestione delle spiagge libere. La pratica sempre più diffusa, di lasciare l’ombrellone la sera prima o all’alba per assicurarsi un posto in spiaggia, sta per finire.

Il manifesto informativo

Un manifesto, a firma del responsabile dell’ufficio demanio, Pasquale Cetrola informa tutti i residenti e vacanzieri che, a partire da martedì 30 giugno, con l’ausilio delle Autorità preposte, verrà avviata un’attività di controllo, verifica e vigilanza sulle occupazioni delle aree demaniali marittime, procedendo, eventualmente, anche alla rimozione forzata e al sequestro dell’attrezzatura, oltre a multe e denunce alla autorità giudiziaria competente.

Le regole e i provvedimenti

Tali regole, riguardano anche per le attività di noleggio di attrezzature balneari mobili: è fatto divieto assoluto di posizionare sdraio, ombrelloni e lettini in assenza di clienti, con obbligo alla rimozione immediata in caso di allontanamento dei fruitori.

Il provvedimento arriva a seguito di numerose segnalazioni che in questi giorni sono circolate in rete. L’obiettivo è garantire equa fruizione delle spiagge per questa stagione estiva.