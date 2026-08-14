Cilento

Malore in treno a Battipaglia: soccorsi due passeggeri, linea bloccata

Passeggeri colti da malore alla stazione di Battipaglia. Interviene il 118, trasporti all'ospedale di Eboli. Blocco e ritardi sulla linea ferroviaria

Di: Antonio Elia
Malore in treno a Battipaglia: soccorsi due passeggeri, linea bloccata

Momenti di apprensione alla stazione ferroviaria di Battipaglia, dove due passeggeri sono stati colti da un malore mentre si trovavano a bordo di due convogli distinti, fermi su binari differenti.

L’intervento dei soccorsi del 118 e il trasporto in ospedale

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, con il supporto della VO.P.I. I due passeggeri sono stati stabilizzati dal personale medico e successivamente trasportati all’ospedale di Eboli per le cure e gli accertamenti necessari.

Guasto sulla linea Eboli-Campagna e treni bloccati

L’emergenza sanitaria si è verificata in un momento di forte disagio per i viaggiatori. I convogli sono rimasti fermi a lungo, mentre altri treni sono stati bloccati su un unico binario a causa di un guasto tecnico verificatosi lungo la tratta ferroviaria tra Eboli e Campagna.

Le precisazioni di RFI sui ritardi e la situazione attuale

RFI ha confermato la presenza del problema tecnico sulla linea, individuandolo come causa dei rallentamenti. Il blocco temporaneo ha causato notevoli disagi ai passeggeri, molti dei quali costretti ad attendere a bordo il ripristino della normale circolazione. Le condizioni delle due persone soccorse alla stazione di Battipaglia non desterebbero, al momento, particolari preoccupazioni. Nei giorni scorsi disagi si erano vissuti presso lo scalo ferroviario di Eboli a causa di un malore avvertito dal capotreno.

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