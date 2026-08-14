Tiziana incontra Massimo Ranieri alla Certosa di Padula: un sogno che si avvera

Una bella storia arriva da Padula, dalla splendida cornice della Certosa di San Lorenzo.

La protagonista è Tiziana, un’imprenditrice locale che ha finalmente coronato un desiderio inseguito fin da bambina: incontrare e abbracciare il suo idolo di sempre, Massimo Ranieri.

La magia del ventottesimo concerto alla Certosa di San Lorenzo

L’emozionante incontro è avvenuto proprio nella sua Padula, in occasione del ventottesimo concerto dell’artista a cui Tiziana ha partecipato. A rendere l’evento ancora più speciale è stata la suggestiva location della Certosa di San Lorenzo, un luogo unico che ha reso l’atmosfera ancora più magica.

La sorpresa organizzata dallo staff del Certosa Village

L’incontro è stato organizzato quasi a sua insaputa dai ragazzi del Certosa Village. La kermesse di successo porta ogni anno all’interno della Certosa artisti di fama internazionale. Gli organizzatori hanno colto l’occasione lo scorso 5 agosto, quando il noto artista napoletano si è esibito sul palco dell’evento.

Un momento indimenticabile e un regalo inaspettato

È stato un momento denso di emozione per Tiziana, che ancora stenta a credere a ciò che è accaduto. Tra sorrisi e commozione, non è mancato un fuoriprogramma speciale: un regalo del tutto inaspettato, un panino con la mortadella, molto gradito dal cantante e consumato al termine dello spettacolo.