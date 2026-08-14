Cronaca

Auto in fiamme a Polla in via Luigi Curto, ferita la conducente

Auto prende fuoco a Polla in via Luigi Curto per autocombustione. Ferita la conducente, sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Di: Erminio Cioffi
Vigili del fuoco

Un improvviso incendio ha interessato questa mattina un’automobile in via Luigi Curto, a Polla. Il veicolo ha preso fuoco mentre si trovava in transito lungo la strada, con le fiamme che hanno rapidamente avvolto la parte anteriore del mezzo.

Le cause del rogo e le condizioni della conducente

Secondo le prime informazioni raccolte, l’incendio sarebbe riconducibile a un fenomeno di autocombustione sviluppatosi all’interno del vano motore. La conducente è rimasta ferita riportando alcune lievi ustioni ed è stata subito accompagnata presso il vicino ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza

Sul posto sono tempestivamente intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere completamente l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’evento, consentendo il ripristino della viabilità.

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