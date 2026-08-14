Ferragosto in provincia di Salerno: eventi, sagre e grandi concerti

Il fine settimana di Ferragosto trasforma la provincia salernitana e il territorio del Cilento in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto, l’entroterra e la costa offrono un ricco itinerario che spazia dalle eccellenze enogastronomiche locali alle secolari tradizioni popolari, fino ai grandi spettacoli dal vivo in cornici archeologiche di rilevanza mondiale.

Il tour enogastronomico tra le sagre del Cilento e della Piana del Sele

La promozione delle tipicità territoriali si conferma il cuore pulsante delle festività estive. A Felitto prosegue la storica Sagra del Fusillo, punto di riferimento per l’enogastronomia del Cilento interno, con aperture previste sia a pranzo dalle ore 12:00 sia a cena dalle ore 19:00 per tutto il fine settimana. Nel comune di Castel San Lorenzo, presso l’area Nuova Val Calore, si rinnova l’appuntamento con la 29ª Festa del Vino DOP, che dalle 20:30 celebra i vitigni locali accompagnati dai canti della tradizione popolare.

Il quadro delle manifestazioni dedicate al gusto include gli ultimi appuntamenti della Sagra della Bontà di Bufala a Matinella di Albanella, la Sagra dei Ceci a Cicerale, “U sfriuonzolo” a San Mango, la Sagra del Salame a Caselle in Pittari e La Festa dei Sapri a Rutino, tutte in programma fino al 14 agosto. Prosegue invece fino al 15 agosto l’evento “Vasci, Portuni e Pertose” a Perito, mentre la Festa del Vino a Castel San Lorenzo si estenderà fino al 18 agosto.

Cultura, memoria rurale e intrattenimento nei borghi

Venerdì 14 agosto Morigerati festeggia il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del proprio Museo Etnografico, istituito nel 1976 da Clorinda e Modestino Florenzano per preservare la memoria della civiltà contadina. La 22ª edizione di Museo in Festa prende il via alle ore 18:00 in via Granatelli con visite guidate gratuite, per poi proseguire dalle ore 20:00 tra le vie del centro storico.

Il percorso gastronomico si snoda da Piazza P. La Porta a Piazza San Rocco offrendo specialità locali quali lagane e ceci, cavatelli al sugo, salumi e spezzatino, affiancati dai banchi degli artigiani e dell’Ecomuseo del Bussento Contemporaneo, con il supporto dei giovani di Morigerati Rural Lab. La serata culmina alle 22:30 con il concerto degli Alla Bua.

Il panorama dell’intrattenimento nei borghi propone ulteriori appuntamenti:

Petina ospita il 14 agosto la 54ª Serata Antica , curata dall’associazione “A’ Spiga Rossa”, con la sfilata internazionale dei gruppi folkloristici provenienti da Ecuador, Stati Uniti, Georgia, Perù, Brasile e Italia a partire dalle 17:30, la Messa Internazionale alle 19:00, la premiazione dello storico divulgatore Antonio Notaro e gli spettacoli serali in Piazza Bottiglieri.

, curata dall’associazione “A’ Spiga Rossa”, con la sfilata internazionale dei gruppi folkloristici provenienti da Ecuador, Stati Uniti, Georgia, Perù, Brasile e Italia a partire dalle 17:30, la Messa Internazionale alle 19:00, la premiazione dello storico divulgatore Antonio Notaro e gli spettacoli serali in Piazza Bottiglieri. Battipaglia propone presso la Villa Comunale la terza edizione di Tipico Battipagliese – Street Food & Music a ingresso gratuito: il party “Tipico 90” il 14 agosto, il live “Ferragosto in Villa & Grease’s” il 15 agosto e la “Anime night” con La Ciurma Cover Band il 16 agosto.

a ingresso gratuito: il party “Tipico 90” il 14 agosto, il live “Ferragosto in Villa & Grease’s” il 15 agosto e la “Anime night” con La Ciurma Cover Band il 16 agosto. Tortorella ospita il 16 agosto in piazza Scipione Rovito l’evento “Nostalgia Balneare – La calda estate del Ciao 2026”, curato da Ciao Discoteca Italiana.

Castellabate propone lo show a Villa Matarazzo con K-Popo il 16 agosto.

Agropoli accoglie l’esibizione di Rosario Miraggio nella serata del 16 agosto.

I grandi spettacoli tra i palcoscenici storici e l’Arena dei Templi

La programmazione artistica unisce il teatro di figura alla musica d’autore e ai grandi tour internazionali. Venerdì 14 agosto, nell’ambito del Barbuti Festival, largo Santa Maria dei Barbuti a Salerno ospita il maestro Peppe Barra nello spettacolo “Vurria addeventare”, un’opera che intreccia linguaggi espressivi e stili musicali differenti.

Il momento clou del fine settimana è fissato per domenica 16 agosto all’Arena dei Templi di Paestum. Lo scenario della Magna Grecia fa da cornice all’unica tappa campana del tour mondiale degli Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay. La formazione guidata dallo storico chitarrista Al McKay proporrà dal vivo i brani simbolo del repertorio funky e disco, tra cui “September”, “Boogie Wonderland”, “Let’s Groove” e “Fantasy”, a conferma della rilevanza turistica e culturale dei grandi eventi estivi sul territorio.