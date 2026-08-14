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Ferragosto 2026 tra famiglia, grigliate e gite fuori porta: il Cilento protagonista

Scopri le tendenze di Ferragosto 2026: dai pranzi in famiglia alle gite fuori porta nel Cilento. Tradizione, relax e natura al centro della festa

Di: Alessandro Pippa
Ferragosto 2026 tra famiglia, grigliate e gite fuori porta: il Cilento protagonista

Il Ferragosto 2026 si conferma come la festa simbolo dell’estate italiana. Tra la tradizione del pranzo in famiglia, l’intramontabile rito della grigliata all’aperto e il desiderio di esplorare nuove mete, residenti e turisti stanno definendo gli ultimi dettagli dei propri piani per domani, 15 agosto.

Tra tavolate di famiglia e outdoor: come cambia il weekend di mezza estate

Se da un lato il tradizionale pranzo in famiglia rimane un evergreen indiscutibile delle festività estive, dall’altro cresce l’organizzazione di grigliate con amici e parenti, scelte soprattutto da chi predilige un contesto più informale e dinamico. La risposta dei cittadini evidenzia come il 15 agosto rappresenti l’occasione ideale per la classica gita fuori porta, un modo per abbinare la sosta festiva alla scoperta del patrimonio paesaggistico e culturale.

Cilento meta d’elezione: mare, natura e patrimonio da scoprire

Tra le destinazioni più rilevanti per le escursioni e le brevi vacanze spicca il Cilento. La fascia costiera e l’entroterra salernitano richiamano numerosi visitatori intenzionati a trascorrere ore di relax in riva al mare e ad esplorare le attrattive naturali e storiche del territorio.

Dal sondaggio effettuato da InfoCilento ad Agropoli, le risposte dei partecipanti tracciano il profilo di una festività vissuta «all’insegna della convivialità e del relax», dove «tradizioni familiari, natura, mare e voglia di stare insieme» rappresentano i pilastri fondamentali della giornata. Una pluralità di opzioni con un unico traguardo condiviso: «concedersi una pausa dalla routine».

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