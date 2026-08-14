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Roccadaspide in festa per i 101 anni di nonna Antonia: una vita circondata dall’amore

Roccadaspide festeggia i 101 anni di Antonia Miano presso la Casa di Riposo Santa Sinforosa. La storia, l'affetto della famiglia e la targa del Comune

Di: Alessandra Pazzanese
Roccadaspide in festa per i 101 anni di nonna Antonia: una vita circondata dall’amore

Grande festa ieri presso la Casa di Riposo “Santa Sinforosa” di Roccadaspide dove la signora Antonia Miano, circondata dall’affetto dei suoi familiari, dei suoi amici e della famiglia Grieco, che gestisce la struttura, ha spento le sue 101 candeline.

Una storia radicata nel territorio

Originaria della frazione di Fonte, nata il 13/08/1925 e cresciuta nel piccolo borgo rurale di Verna; nonna Antonia, con il suo compianto marito, Gabriele Ricco, ha avuto tre figli: Antonio, Rosa e Carmine e ha nove nipoti, tredici nipoti ed è la trisavola di una bimba. Una famiglia numerosa che l’ha festeggiata emozionata.

Gli auguri dell’Amministrazione Comunale

La signora Antonia, è stata raggiunta anche dall’amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano che le ha consegnato una targa.

Nonna Antonia ha donato tanto amore nella sua vita e sono in tantissimi a volerle bene e a dimostrarle affetto tanto che ieri, al taglio della torta, c’erano proprio tutti i suoi cari ad applaudire per lei augurandole tanta salute e serenità.

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