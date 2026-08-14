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Forbes incorona San Giovanni a Piro: un viaggio tra le eccellenze del Cilento

Forbes Italia omaggia San Giovanni a Piro e le bellezze del Parco Nazionale del Cilento: un viaggio tra Scario, Bosco, Ciolandrea, Sanza e la Certosa di Padula

Di: Maria Emilia Cobucci
Forbes incorona San Giovanni a Piro: un viaggio tra le eccellenze del Cilento

La rivista Forbes Italia omaggia le meraviglie del comune di San Giovanni a Piro. La famosa e prestigiosa rivista italiana e internazionale attraversa l’intero territorio — cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni — partendo dalla nota località turistica di Scario, con le sue acque cristalline e la costa incontaminata.

Dalle acque di Scario all’arte di Bosco e al Pianoro di Ciolandrea

Il viaggio prosegue attraversando il borgo di Bosco — un universo artistico e culturale dedicato al grande artista spagnolo José Ortega — fino a giungere al Pianoro di Ciolandrea, uno dei luoghi più suggestivi dell’intero Cilento.

Un territorio, quello del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove mare e montagna si incontrano e raccontano borghi, storie e tradizioni.

Nel cuore del Vallo di Diano: tra storia UNESCO e la vetta della Campania

Un meraviglioso e suggestivo viaggio che arriva nel cuore del Vallo di Diano: a Sanza, uno dei borghi più autentici del Cilento, per poi giungere alla Certosa di Padula, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e arrivare infine al Monte Cervati, la vetta più alta della Campania.

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