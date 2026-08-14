Ferragosto sicuro nel salernitano: la Questura intensifica i controlli

Più uomini in strada, più pattuglie e controlli rafforzati in città e provincia per garantire un Ferragosto in sicurezza. Salerno si prepara ad affrontare il fine settimana più intenso dell’estate, con migliaia di persone attese nelle località turistiche, sulle coste e nei luoghi della movida.

A pochi giorni dall’insediamento alla guida della Questura di Salerno, il nuovo questore Olimpia Abbate ha annunciato un dispositivo di sicurezza potenziato per fronteggiare l’aumento delle presenze e prevenire eventuali situazioni di criticità.

Il piano coordinato in Prefettura

Il piano è stato definito anche alla luce della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia che si è svolta in Prefettura, durante la quale sono state analizzate le esigenze del territorio, con particolare attenzione alle località turistiche e alla città di Salerno.

«Ci apprestiamo a vivere il weekend più importante della stagione estiva. Ad inizio settimana c’è stato un comitato in Prefettura, abbiamo analizzato le varie esigenze delle località turistiche ma anche della città», ha spiegato Abbate. «Partiamo con una serie di servizi di vigilanza e controllo del territorio che ci auguriamo possano consentire lo svolgimento di un fine settimana sicuro e tranquillo per tutti».

Tutte le forze in campo: coste, stazioni ed eventi

Il dispositivo prevede un incremento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con più uomini e più pattuglie nei punti maggiormente frequentati. Impegnate tutte le specialità della Polizia di Stato.

Polizia Stradale: presente lungo i principali tratti costieri, sia sulla Costiera Amalfitana sia su quella Cilentana.

presente lungo i principali tratti costieri, sia sulla Costiera Amalfitana sia su quella Cilentana. Polizia Ferroviaria: servizi rafforzati negli scali ferroviari.

servizi rafforzati negli scali ferroviari. Polizia di Frontiera: controlli potenziati in vista dell’aumento degli arrivi di turisti attraverso il porto, con le navi da crociera, e attraverso l’aeroporto.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata agli eventi che caratterizzeranno il fine settimana, compresa la prima uscita stagionale della Salernitana allo stadio Arechi, con un dispositivo dedicato alla gestione dell’afflusso e del deflusso dei tifosi.

Schierate 180 pattuglie dei Carabinieri

Nel complesso saranno impiegate 180 pattuglie, appartenenti al Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e Vallo della Lucania e alle Compagnie dislocate nell’intera provincia di Salerno (Amalfi, Battipaglia, Eboli, Agropoli, Salerno, Sapri, Sala Consilina e Mercato San Severino). Un dispositivo capillare, pensato per assicurare una presenza costante e riconoscibile sul territorio e, al tempo stesso, garantire una tempestiva capacità di intervento in caso di necessità.

Viabilità sotto controllo sulle strade

Particolare attenzione sarà rivolta alla viabilità, soprattutto lungo le strade maggiormente interessate dagli spostamenti verso le località turistiche e balneari – come la Statale 163 Amalfitana e la Statale 18 Cilentana – dove l’aumento del traffico può determinare situazioni di maggiore criticità.

Allo stesso tempo, le operazioni di vigilanza si concentreranno sulle città e sulle zone di ritrovo, attraverso controlli specifici durante le ore del divertimento notturno. Lo scopo principale è bloccare e contrastare ogni forma di illecito. In questo modo si assicurerà la massima tranquillità a residenti, turisti, negozianti e gestori delle strutture alberghiere.

Prevenzione, contrasto ai furti e tutela delle fasce deboli

Il potenziamento dei controlli non punterà solo a sanzionare le infrazioni. L’obiettivo principale sarà la prevenzione, garantita da un presidio esteso e da un costante monitoraggio. I militari vigileranno sul territorio e controlleranno le aree più affollate intervenendo con rapidità in caso di emergenze.

Massima cura sarà dedicata alla protezione delle fasce deboli ed al controllo dei paesi che in questo periodo si spopolano a causa delle ferie estive. Si punterà inoltre a contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare i furti nelle case.

Prevenzione e l’appello ai cittadini

L’obiettivo è prevenire soprattutto reati predatori, furti, risse e comportamenti pericolosi, garantendo allo stesso tempo la sicurezza della circolazione stradale e una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine. Ma dal questore arriva anche un appello rivolto direttamente ai cittadini.

«L’auspicio è che ci siano prudenza e precauzioni da parte dei cittadini», ha sottolineato Abbate, invitando chiunque dovesse notare situazioni sospette o segnali di criticità a contattare tempestivamente i numeri di emergenza.