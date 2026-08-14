Cronaca

Incidente sulla SS18 a Eboli: tre auto coinvolte, traffico in tilt

Tamponamento tra tre veicoli lungo la SS18 subito dopo Santa Cecilia di Eboli. Rallentamenti e lunghe code in direzione sud: la situazione della viabilità

Di: Antonio Elia
Incidente sulla SS18 a Eboli: tre auto coinvolte, traffico in tilt

Incidente stradale questo pomeriggio lungo la SS18, nel tratto situato poco oltre la località di Santa Cecilia di Eboli. Il sinistro ha visto coinvolte tre automobili in un tamponamento a catena mentre procedevano lungo l’arteria stradale in direzione sud.

L’impatto tra le vetture ha immediatamente compromesso la fluidità della circolazione, generando forti ripercussioni sulla viabilità. Sul posto sono, tempestivamente, giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando del Maggiore Antonio Rinaldi.

Traffico bloccato e forti disagi per gli automobilisti

A causa dello scontro, il flusso dei veicoli ha subito un brusco rallentamento, portando alla formazione di una lunga coda di vetture lungo la carreggiata interessata. Si registrano notevoli disagi per gli automobilisti in transito nell’area, costretti a fare i conti con tempi di attesa prolungati.

La situazione è attualmente in fase di gestione sul posto. Si attende il completamento delle operazioni necessarie da parte degli operatori per mettere in sicurezza il tratto e ripristinare la normale circolazione.

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