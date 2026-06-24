Cronaca

Incidente a Santa Cecilia di Eboli, scontro camion-auto: traffico in tilt

Brutto incidente a Santa Cecilia di Eboli tra un camion Volvo e una Ford Puma. Traffico completamente paralizzato e code chilometriche

Antonio Elia
Incidente Eboli

Viabilità completamente paralizzata nel primo pomeriggio di oggi, a causa di un incidente stradale verificatosi all’altezza dell’imbocco di Viale Paestum, in località Santa Cecilia ad Eboli.

La dinamica del sinistro e i soccorsi

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, un camion un autocarro pesante della Volvo e un’autovettura, una Ford Puma, sono entrati in collisione. L’impatto, avvenuto in un punto nevralgico per la circolazione locale, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi per verificare le condizioni delle persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area.

Code chilometriche verso Battipaglia e Paestum

Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e pesanti. La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni: sia per i veicoli diretti verso Battipaglia che per quelli in marcia verso Paestum.

Si sono registrate code chilometriche e forti rallentamenti in tutta la zona circostante. Le forze dell’ordine e gli addetti alla viabilità sono attualmente sul posto e stanno smaltendo le lunghe file di auto e procedere con i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.