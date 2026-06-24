Incidente a Santa Cecilia di Eboli, scontro camion-auto: traffico in tilt

Viabilità completamente paralizzata nel primo pomeriggio di oggi, a causa di un incidente stradale verificatosi all’altezza dell’imbocco di Viale Paestum, in località Santa Cecilia ad Eboli.

La dinamica del sinistro e i soccorsi

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, un camion un autocarro pesante della Volvo e un’autovettura, una Ford Puma, sono entrati in collisione. L’impatto, avvenuto in un punto nevralgico per la circolazione locale, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi per verificare le condizioni delle persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area.

Code chilometriche verso Battipaglia e Paestum

Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e pesanti. La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni: sia per i veicoli diretti verso Battipaglia che per quelli in marcia verso Paestum.

Si sono registrate code chilometriche e forti rallentamenti in tutta la zona circostante. Le forze dell’ordine e gli addetti alla viabilità sono attualmente sul posto e stanno smaltendo le lunghe file di auto e procedere con i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.