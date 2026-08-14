Castellabate, auto d’epoca si ribalta sulla Via del Mare: illeso il conducente

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la Via del Mare nel territorio comunale di Castellabate, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto d’epoca. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, la vettura si è ribaltata poco prima di una curva, terminando la propria corsa sul lato del guidatore.

L’intervento dei soccorsi e la gestione del traffico

Sul luogo dell’incidente è tempestivamente giunta un’ambulanza del Soccorso Valcalore, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al conducente. L’uomo, pur apparendo notevolmente scosso per l’accaduto, si trova in buone condizioni di salute e non ha riportato lesioni gravi.

Per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità, interrotta temporaneamente durante le operazioni, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Castellabate. La rimozione del veicolo e la bonifica della carreggiata sono state affidate al Soccorso Stradale Rega.