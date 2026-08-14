Cilento

Castellabate, auto d’epoca si ribalta sulla Via del Mare: illeso il conducente

Incidente a Castellabate sulla Via del Mare: un'auto d'epoca si ribalta prima di una curva. Illeso il conducente, sul posto Polizia Locale e soccorsi

Di: Manuel Chiariello
Castellabate, auto d’epoca si ribalta sulla Via del Mare: illeso il conducente

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la Via del Mare nel territorio comunale di Castellabate, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto d’epoca. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, la vettura si è ribaltata poco prima di una curva, terminando la propria corsa sul lato del guidatore.

L’intervento dei soccorsi e la gestione del traffico

Sul luogo dell’incidente è tempestivamente giunta un’ambulanza del Soccorso Valcalore, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al conducente. L’uomo, pur apparendo notevolmente scosso per l’accaduto, si trova in buone condizioni di salute e non ha riportato lesioni gravi.

Per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità, interrotta temporaneamente durante le operazioni, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Castellabate. La rimozione del veicolo e la bonifica della carreggiata sono state affidate al Soccorso Stradale Rega.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.