Festa dell’Emigrante a Cicerale: tradizioni, sapori e memoria il 17 agosto

Il Comune di Cicerale, in collaborazione con l’Associazione Culturale San Giorgio, organizza per il prossimo 17 agosto la Festa dell’Emigrante. Si tratta di una giornata ideata per rinsaldare il legame con le proprie radici attraverso un percorso fatto di tradizioni, memoria condivisa, cultura e convivialità.

Giochi tradizionali e cortei storici per le vie del paese

Il ricco programma dell’evento prenderà il via alle ore 17:00 con l’esibizione degli sbandieratori e la presenza dei cavalli. Il corteo sfilerà lungo le vie principali del paese, seguito dalla solenne benedizione del cavallo e del cavaliere. A seguire, spazio ai giochi della tradizione, pensati per riportare al centro dell’attenzione gesti e consuetudini storiche che appartengono all’identità culturale della comunità cilentana.

Dal seme alla tavola: le eccellenze gastronomiche con Giovanna Voria

Alle ore 19:00, nel suggestivo cortile dell’Ex Palazzo Marchesale Primicile Carafa, si terrà l’incontro intitolato “Dal seme alla tavola – Sapori e ricette di Cicerale”, a cui prenderà parte Giovanna Voria, celebre Ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo.

L’appuntamento rappresenta la tappa conclusiva del percorso di valorizzazione dedicato al famoso Cece di Cicerale, avviato nei mesi scorsi con la semina, proseguito con la raccolta e la battitura, e destinato a concludersi simbolicamente con la degustazione del prodotto finale. Oltre all’assaggio dei ceci, l’evento darà ampio spazio alle ricette della tradizione locale, arricchite da storie e testimonianze della comunità per restituire, attraverso l’enogastronomia, un patrimonio inestimabile di sapori e racconti tramandati nel tempo.

Musica e condivisione per custodire la memoria locale

La serata si avvierà alla conclusione a partire dalle ore 21:30 con lo spettacolo musicale Cantacicerale, curato direttamente dall’Associazione Culturale San Giorgio.

La Festa dell’Emigrante vuole rappresentare molto più di un semplice momento di ritrovo: è un omaggio sincero dedicato a chi torna, a chi è rimasto e a chiunque continui a riconoscersi nei valori di Cicerale. Un modo concreto per custodire la memoria storica del territorio e mantenerla viva attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza.