Cannalonga: festeggiamenti in onore della Madonna Assunta in cielo. Diretta su InfoCilento

La comunità di Cannalonga, borgo incastonato nel cuore del Cilento, rinnova la propria secolare identità religiosa e culturale in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. La Parrocchia di S. Maria Assunta ha reso noto un ricco programma che si articola in diversi giorni, sapendo coniugare la solennità dei riti religiosi a momenti di festa civile, musica e gastronomia locale.

La vigilia e la celebrazione solenne del 15 agosto

Le celebrazioni prendono il via con la fase liturgica pre-festiva. La vigilia vede protagonisti la solenne esposizione del Santissimo Sacramento e i Primi Vespri, con l’animazione curata dalla Schola Cantorum “Oris Valletta” diretta dal M° Gianpaolo Iannotti e dall’organista Catiusca Amorelli, a cui fa seguito la Processione Eucaristica. La serata della vigilia prosegue con la tradizionale benedizione per i rioni delle “luminere” e un momento di convivialità in Piazza del Popolo con l’Apericena di Comunità organizzato dalla Pro Loco e animato da DJ Scapix.

Il culmine delle celebrazioni religiose si raggiunge sabato 15 agosto, giorno della Solennità dell’Assunzione. La mattinata si apre alle ore 08.00 con la Santa Messa celebrata da don Antonio Greco e animata dal Coro Parrocchiale di Moio della Civitella, seguita dall’arrivo del Concerto Musicale Municipale “Città di Francavilla Fontana”. Alle ore 11.00 la Messa Solenne presieduta da don Luigi Rossi sarà accompagnata dal Coro Parrocchiale locale.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, prenderà il via la solenne Processione per le vie del paese, introdotta dall’omaggio ai Caduti e da una preghiera corale per la pace, e incorniciata dagli spettacoli pirotecnici curati dalla Ditta Albanese di Vallo della Lucania. La serata del 15 si chiuderà in Piazza del Popolo alle ore 22.00 con il Concerto Lirico Sinfonico diretto dal M° Ermir Krantja e i tradizionali fuochi di mezzanotte.

Cultura, musica d’autore e gastronomia cilentana

I festeggiamenti proseguono nei giorni successivi offrendo uno spazio rilevante alla musica dal vivo e ai sapori del territorio grazie agli stand gastronomici curati dalla Pro Loco in Piazza del Popolo: