Infortunio in spiaggia ad Agropoli: bagnante soccorso dai bagnini Poseidon

Un pomeriggio di relax si è trasformato in una disavventura per un giovane turista presente sul litorale di Agropoli. Nel tardo pomeriggio della vigilia di Ferragosto, il bagnante ha riportato la lesione del legamento crociato a seguito di una caduta accidentale mentre si trovava in acqua. L’episodio è avvenuto nello specchio di mare antistante la spiaggia libera della Licina.

La catena dei soccorsi e il trasporto via mare

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. I bagnini di salvataggio della Poseidon Agropoli, Daniele Carpinelli, Pasquale aliccolo e Pierpaolo Buccino,operativi tra la spiaggia della Licina e la baia del Lido Azzurro, sono intervenuti tempestivamente per recuperare il giovane dall’acqua e portarlo in sicurezza. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha provveduto a stabilizzare l’arto danneggiato ed eseguire le prime manovre d’urgenza.

Per ottimizzare la tempistica e rendere agevole il trasferimento del ferito, le squadre di soccorso hanno utilizzato un natante di salvataggio. Il giovane è stato quindi trasportato via mare dalla Licina fino alla baia del Lido Azzurro, evitando complicazioni logistiche terrestri e riducendo al minimo i tempi d’attesa.

Il ricovero all’ospedale di Vallo della Lucania

Una volta approdato al Lido Azzurro, il malcapitato è stato preso in carico dall’equipaggio dell’ambulanza del 118, già posizionata sul posto. Il personale medico ne ha disposto il trasferimento d’urgenza presso il presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti ortopedici del caso e le adeguate cure sanitarie.